الموقف الوبائي: 1095 إصابة جديدة.. الفيروس يقتل مدربًا عراقيًا

2020/06/12 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي، الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها سجلت 1095 إصابة.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (9757) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (349625)".

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1095) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 105

بغداد / الكرخ 236

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 83

السليمانية 117

أربيل 61

دهوك 2

كربلاء 38

كركوك 33

ديالى 21

واسط 115

بابل 17

البصرة 24

ميسان 51

الديوانية 74

ذي قار 48

الأنبار 59

نينوى 4

- الشفاء: 300 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 59

بغداد الكرخ 73

مدينة الطب 1

دهوك 8

كركوك 20

كربلاء 13

ديالى 22

البصرة 18

ميسان 10

بابل 11

الديوانية 13

ذي قار 15

الأنبار: 7

واسط: 30

-الوفيات 39 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 11

مدينة الطب 2

النجف 2

كركوك 1

السليمانية 5

كربلاء 1

ميسان 2

بابل 2

ذي قار 3

الأنبار 2

المثنى 1

مجموع الإصابات: 17770

مجموع حالات الشفاء : 6868

الراقدين الكلي: 10406

الراقدون في العناية المركزة: 111

مجموع الوفيات: 496".

وفي الأثناء، قدّم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل بيان للوزارة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، عن درجال تقدمه بـ"أحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، وإلى الأوساط الرياضية برحيله جراء إصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد، داعيًا الباري عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم أهله وذوية الصبر والسلوان".

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