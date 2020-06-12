الموقف الوبائي: 1095 إصابة جديدة.. الفيروس يقتل مدربًا عراقيًا

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (9757) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (349625)".
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1095) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 105
بغداد / الكرخ 236
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 83
السليمانية 117
أربيل 61
دهوك 2
كربلاء 38
كركوك 33
ديالى 21
واسط 115
بابل 17
البصرة 24
ميسان 51
الديوانية 74
ذي قار 48
الأنبار 59
نينوى 4
- الشفاء: 300 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 59
بغداد الكرخ 73
مدينة الطب 1
دهوك 8
كركوك 20
كربلاء 13
ديالى 22
البصرة 18
ميسان 10
بابل 11
الديوانية 13
ذي قار 15
الأنبار: 7
واسط: 30
-الوفيات 39 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 11
مدينة الطب 2
النجف 2
كركوك 1
السليمانية 5
كربلاء 1
ميسان 2
بابل 2
ذي قار 3
الأنبار 2
المثنى 1
مجموع الإصابات: 17770
مجموع حالات الشفاء : 6868
الراقدين الكلي: 10406
الراقدون في العناية المركزة: 111
مجموع الوفيات: 496".
وفي الأثناء، قدّم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونقل بيان للوزارة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، عن درجال تقدمه بـ"أحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، وإلى الأوساط الرياضية برحيله جراء إصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد، داعيًا الباري عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم أهله وذوية الصبر والسلوان".
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