كردستان تسجل 112 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 112 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في عموم الاقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبراتها سجلت 112 اصابة جديدة بكورونا، منها78 في السليمانية، و20 في اربيل ، و14 في دهوك".

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الجمعة (12 حزيران 2020) بتسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ديالى سجلت 39 حالة موجبة Positive جديدة في محافظة ديالى، وبذلك يرتفع العدد الت

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت حالتي وفاة جديدة في السليمانية بكورونا".

واضافت، ان "المتوفين هما رج

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الجمعة، عن شفاء 106حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 1954 حالة.

وقال الساعدي في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 59

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