بغداد توضح حقيقة إرسال قوات مكافحة الإرهاب إلى كوردستان

2020/06/12 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت هيأة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة العراقية، يوم الجمعة، بيانا بشأن الأنباء التي تحدثت عن وصول جهاز مكافحة الإرهاب لكوردستان وتواجده في المنافذ الاتحادية.

وقال مدير علاقات الهيأة علاء الدين القيسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للمعلومات التي تم نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان جهاز مكافحة الارهاب يصل الاقليم او يتواجد في منافذنا الاتحادية".

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا عن تحرك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى إقليم كوردستان للانتشار في المنافذ الحدودية.

وانتشرت هذه المزاعم عقب قرار صدر عن الحكومة العراقية مؤخراً ويقضي بإسناد مهمة حماية المنافذ الحدودية إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

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