2020/06/12 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و تباهي يا زهرتي حسين يوسف الزويد (في ذكرى فاجعة سقوط مدينة الموصل الحدباء مدينة التاريخ والحضارة و الأصالة) قاتلَ اللهُ مَنْ سعى في أساها باركَ اللهُ مَنْ سعى في عُلاها لا تَلُمْني فالذكرياتُ شِراعٌ في بحورِ الهوى يطولُ مداها لا تَلُمْني فالذكرياتُ هيامٌ باتَ بينَ الضلوعِ … مأوى صداها حَبّذا العيشُ […]

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