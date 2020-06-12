2020/06/12 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع حالات العدوى بكورونا وإجراءات مشدّدة في ذي قار والنجف لدرء المخاطر بغداد تتصدر الإصابات والوفيات وسط تحذيرات من فقدان السيطرة على الوباء بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) تصدرت العاصمة بغداد حصيلة الوفيات بفايروس كورونا بعد تسجيل نحو 200 حالة وفاة تلتها محافظتا البصرة والسليمانية، وفق احصائية شبه رسمية ، […]

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