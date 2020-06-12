2020/06/12 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات عسكرية لمطاردة داعش وإعتقال متورطين في أحداث يثرب الاخيرة إنقاذ طفلة حشر راسها وسط قضبان حديدي وإخلاء أسرة بعد إندلاع حريق داخل منزلها بغداد – الزمان تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ اسرة مكونة من خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال من حريق اندلع في منزلهم بمنطقة شارع فلسطين في بغداد .وقال […]

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