ظهور نتائج فحوصات حسين عبد الواحد

2020/06/12 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ظهرت، اليوم الجمعة، نتائج فحوصات قائد فريق الشرطة السابق، حسين عبد الواحد، قال مصدر مقرب من عبد الواحد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نتائج الفحص للكابتن حسين عبد الواحد، ظهرت اليوم الجمعة بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا”.وأضاف ان “النتائج كانت سلبية وعبد الواحد ليس مصاباً بفيروس كورونا وبالتالي أنهى فترة الحجر الصحي بعدما […]

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