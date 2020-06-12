الصحة العالمية تؤكد ضرورة توزيع أي لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية

2020/06/12 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على ضرورة توزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا المستجد باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل.وقال المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي،: “زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا […]

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