تسليم كوشيب للجنائية خطوة نحو العدالة والسلام - تاج السر عثمان

2020/06/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان جاء تسليم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية ليمثل خطوة مهمة نحو العدالة والسلام، بعد 13 عاما من مذكرة توقيفه في 27 /4/ 2007، باعتباره الرابع في قائمة المطلوبين بعد الرئيس البشير وعبد الرحيم محمد حسين ووير الدفاع ، وأحمد هارون وزير الداخلية، المتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية وحرب وضد الانسانية من قتل للسكان المدنيين والاغتصاب وتدمير ونهب الممتلكات.



الخ، مما يفتح الطريق لتسليم الآخرين الذين تلكأت ......





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