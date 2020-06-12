تلخيص مبسّط لكتاب لينين الدولة والثّورة (الجزء الخامس) - سمية العثماني

2020/06/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمية_العثماني الفصل الخامس: الأسس الاقتصادية لاضمحلال الدّولة:في مبحثه «نقد برنامج غوتا» (رسالة إلى براكه في 5 ماي سنة 1875)، أعطى ماركس تحليلا رائعا للصلة بين تطور الشيوعية واضمحلال الدولة.1-صياغة ماركس للمسألةواضح أنه لا يمكن أن يدور الحديث هنا عن تحديد ساعة «الاضمحلال» المقبل، لاسيما وهو حتما عبارة عن عملية طويلة.



لقد رأينا كيف وضع انجلس نصب عينيه مهمّة البرهنة بجلاء ووضوح وبالخط العريض ع ......





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