نفي رسمي تواجد جهاز مكافحة الارهاب في المنافذ الاتحادية بكردستان

2020/06/12 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، تواجد قوات جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ الاتحادية في اقليم كردستان.

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