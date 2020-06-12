تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان

2020/06/12 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة غقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 112 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم.

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