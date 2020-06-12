السلطات اللبنانية تعلن موعد فتح مطار رفيق الحريري الدولي

2020/06/12 | 23:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اعتبارا من 1 يوليو بـ10% من حركة الملاحة الجوية الاعتيادية.وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية بأن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، ترأس الجمعة اجتماعا حكوميا تم خلاله الاتفاق على إعادة فتح المطار اعتبارا من 1 يوليو بقدرة تشغيل توازي […]

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