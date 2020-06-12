التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا بالكرخ البالغة 236 إصابة و11 وفاة

2020/06/12 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ البالغة 236 و11 وفاة.والتوزيع الجغرافي للإصابات كالتالي: الشعلة/ ٣١ اصابة التاجي/ ٧ اصابات الكاظمية/ ٢٦ اصابة حي العدل/ ٣ اصابات الحرية/ ٢٨ اصابة العطيفية/ ١ اصابة حي العامل/ ١٤ إصابة حي الجهاد / ١٠ اصابات السيدية/ ٨ اصابات الدورة/ ١٥ إصابة الرحمانية/ […]

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