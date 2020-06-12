لجنة مراقبة البرنامج الحكومي لـ”العهد نيوز”: مجلس الوزراء غير معني بتشريع القوانين والقرارات وتصرفه باستقطاع رواتب الموظفين غير مبرر

2020/06/12 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، الى ان مجلس الوزراء غير معني بتشريع القوانين والقرارات، فيما بينت ان تصرفه باستقطاع رواتب الموظفين غير مبرر.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة، ان “قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين هو عقوبة بحق من بذل حياته في خدمة الدولة وضحى للوطن”.واضاف إن “تخفيض […]

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