على خلفية نزاع عشائري.. البصرة تعلن اعتقال 25 متهماً

2020/06/12 | 23:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الجمعة، اعتقال متهمين على خلفية نزاع عشائري مسلح.

وقال القيادة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال ٢٥ متهما بنزاعات عشائرية في مناطق شمال البصرة من قبل قيادة العمليات".

وأفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الخميس، بنشوب نزاع عشائري استخدمت فيه أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى سماع أصوات انفجارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا نشب في منطقة حي السلام الواقعة في قضاء الدير شمال محافظة البصرة"، موضحا أن "النزاع تطور إلى استخدام الأسلحة الثقيلة وسماع أصوات انفجارات واخبار بسقوط ٤ جرحى".

وأشار المصدر إلى "عطل بعض محولات الكهرباء نتيجة إصابتها باطلاقات نارية"، لافتا إلى أن "الأهالي ناشدوا القوات الامنية بالتدخل لإيقاف النزاع".

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