“الكاظمي” و”علاوي”.. هل بدأت صراعات الحكومة العراقية مع الساسَة مُبكّراً؟

2020/06/12 | 23:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن رئيس #الحكومةالعراقية الجديدة #مصطفىالكاظمي قد دخل في صراعات سياسية مبكّرة، قد لا يكتب لها أن تزول بسرعة، في وقت لم يمر إلا شهر على حكومته.فبعد أن هاجم رئييس الوزراء العراقي، رئيس الحكومة…

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