واع تستذكر أنشودة حضارة تجسّدت بفتوى الضمير

2020/06/12 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كنت أرى دموع العراقيين تتساقط كالشهب ،وهم يشاهدون شراذم الأرض يحتلّون الموصل الحدباء ويعيثون بالمدينة قتلاً وخراباً وفساداً، كان رجل كبير يجلس وحيداً وتتلاعب بين أنامله مسبحته بهدوء ،وكأنه غير مكترث لهذا اليوم العصيب والمقفر.

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