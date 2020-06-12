صحة الكرخ تكشف تفاصيل التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/12 | 23:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد حيث بلغ عدد الإصابات 236 والوفيات 11 موزعة كالآتي :الإصابات :- الشعلة/ ٣١ اصابة- التاجي/ ٧ اصابات- الكاظمية/ ٢٦ اصابة- حي العدل/ ٣ اصابات- الحرية/ ٢٨ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة- حي العامل/ ١٤ إصابة- حي الجهاد / ١٠ اصابات- السيدية/ ٨ اصابات- الدورة/ ١٥ إصابة- الرحمانية/ ٤ اصابات- الاعلام/ ١١ اصابة- چكوك/ ١٠ اصابات- حي الجامعة/ ٣ اصابات- العلاوي/ ٣ اصابات- الاسكان/ ٢ اصابة- الغزالية/ ١٥ إصابة- ابو غريب/ ٣ اصابات- الطوبجي/ ٥ اصابات- المنصور / ٥ اصابات- الكرخ/ ١ اصابة- المحمودية/ ١ اصابة- المواصلات/ ١ اصابة- ابو دشير/ ٥ إصابات- اليرموك/ ١ اصابة- العامرية/ ٤ اصابات- حي السلام/ ٢ اصابة- حي الخضراء/ ١ اصابة- شارع حيفا/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ١٥ اصابةالوفيات:- الكاظمية/محلة٤٢٧/زقاق١٠- الحرية/ محلة٤٢٦/زقاق٥٨- القناة/ محلة٥٠٢/ زقاق٣١- حي السلام/محلة٨٢١/زقاق١٤- الاعلام/محلة٨٣١/زقاق٥٥- كرادة مريم/محلة٢٢٨/زقاق١٠- الغزالية/محلة٦٧٣/زقاق٣٤- اقليم كردستان/اربيل - الحرية/ محلة٤١٦/زقاق٢٢- الشعلة/محلة٤٦٤/زقاق٢٩- الغزالية/محلة٦٦٥/زقاق٦٣

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