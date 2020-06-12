2020/06/12 | 23:41 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال 25 مشتركاً بنزاعات عشائرية في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال 25 مشتركاً بنزاعات عشائرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال 25 مشتركاً بنزاعات عشائرية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).