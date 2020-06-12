2020/06/12 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صلاح الدين تقرر استئناف الدوام الرسمي بنسبة 25%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ صلاح الدين
اعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبار خليل، اليوم الجمعة، استئناف الدوام الرسمي بنسبة 25%.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صلاح الدين تقرر استئناف الدوام الرسمي بنسبة 25%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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