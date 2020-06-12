صلاح الدين تقرر استئناف الدوام الرسمي بنسبة 25%

2020/06/12 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ صلاح الدين

اعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبار خليل، اليوم الجمعة، استئناف الدوام الرسمي بنسبة 25%.

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