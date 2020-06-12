نعيم العبودي بشأن 13 حزيران: قرار المرجعية كان بمثابة ولادة جديدة للوطن العراقي

2020/06/12 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسائل النائب عن كتلة الصاجقون النيابية نعيم العبودي، لماذا نعتبر تاريخ 13 حزيران من كل عام تاريخا مفصليا في عمر العراق؟!.وقال العبودي في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه “لماذا نعتبر تاريخ 13 حزيران من كل عام تاريخا مفصليا في عمر العراق؟ يكفي ان نسال: ماذا لو لم تصدر المرجعية […]

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