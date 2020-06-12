احتجاجات عنيفة تشعل المواجهات في بيروت.. هل انتهى زمن الثورة السلمية في لبنان؟

2020/06/12 | 23:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بيروت مساء اليوم الجمعة محاولات احتجاج سرعان ما تطورت لأعمال شعب وفوضى عارمة، عمّت منطقة “رياض الصلح” و”ساحة الشهداء”، نتيجة إقدام فريق من المحتجين على إضرام النيران في العديد من المحال التجارية.وأدى…

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