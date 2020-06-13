سياسي: الحكومة العراقية الحالية غير قادرة على إدارات الازمات وليس لديها أي خطط وتركز على الجانب الإعلامي فقط

2020/06/13 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي حسين شلوشي، ان الحكومة العراقية الحالية غير قادرة على إدارات الازمات وليس لديها أي خطط وتركز على الجانب الإعلامي فقط.وقال شلوشي في حديث لقناة “العهد” ان “ماحدث امس بين بغداد وواشنطن لا ترتقي الى مفاوضات وانما حوارات” مبينا ان “القوات الأميركية لم تقدم أي اشي للعراق وانما قتلت عدد من القادة […]

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