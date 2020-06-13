رونالد يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وميلان

واستفاد يوفنتوس من التعادل (1-1) ذهابًا قبل عدة أشهر، وينتظر الفائز من اللقاء الآخر الذي يجمع إنتر ميلان بنابولي غدًا، علما بأن الأول فاز ذهابًا بهدف نظيف.
وتقام المباراة النهائية، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.
وحظيت المباراة، التي أقيمت من دون جمهور، باهتمام كبير، كونها كانت الأولى بعد فترة توقف دامت أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاع كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء في الدقيقة (16)، فيما لعب ميلان منذ الدقيقة (17) بـ10 لاعبين بعد طرد أنتي ريبيتش للخشونة مع دانيلو.
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