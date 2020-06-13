يوفنتوس يتعادل سلبيا مع ميلان ويتأهل بصعوبة لنهائي كأس ايطاليا

2020/06/13 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

تأهل يوفنتوس بصعوبة، لنهائي كأس إيطاليا اليوم الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ضيفه ميلان، ...





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