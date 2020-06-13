نفط ذي قار تجهز مستشفى الحسين بخزان اوكسجين

2020/06/13 | 00:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جهزت شركة نفط ذي قار مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بخزان اوكسجين سعة 10 طن ، مع المبخرة الخاصة به ، في اطار دعم الشركة لخلية الازمة في المحافظة .وقالت الشركة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة نفط ذي قار رفدت مستشفى الحسين التعليمي بخزان اوكسجين مع […]

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