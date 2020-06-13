خلية الازمة في واسط تصدر 11 قرارا جديدا للحد من انتشار كورونا

2020/06/13 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، 11 قرارا جديدا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الخل...





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