قائد عمليات سامراء يوضح تفاصيل الهجوم الإرهابي على منزل الهلوب

2020/06/13 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الإرهابي على منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب.

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