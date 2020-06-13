حسين يوسف الزويد- وتباهي يازهرتي

2020/06/13 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و تباهي يا زهرتي حسين يوسف الزويد (في ذكرى فاجعة سقوط مدينة الموصل الحدباء مدينة التاريخ والحضارة و الأصالة) قاتلَ اللهُ مَنْ سعى في أساها باركَ اللهُ مَنْ سعى في عُلاها لا تَلُمْني فالذكرياتُ شِراعٌ في بحورِ الهوى يطولُ مداها لا تَلُمْني فالذكرياتُ هيامٌ باتَ بينَ الضلوعِ … مأوى صداها حَبّذا العيشُ […]

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