بالوثيقة.. تركيا تبلغ العراق برفع قيود السفر اليها

2020/06/13 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداعلنت سفارة العراق في تركيا، الجمعة، رفع قيود السفر الى تركيا.

ونصت وثيقة صادرة من السفارة، انه "تقرر رفع قود السفر الى تركيا المتعلقة بدخول وخروج عبر المنافذ الحدودية عدا ايران".

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