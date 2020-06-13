2020/06/13 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم, والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة المدرب العراقي الراحل علي هادي، الذي توفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تعازيه الحارة لعائلة المدرب الراحل وأسرة كرة القدم العراقية بهذا المصاب، مستذكرا المسيرة المتميزة للفقيد كلاعب مميز ومدرب ترك بصمات إيجابية في العديد من المنتخبات والأندية العراقية ،داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر وحسن العزاء.

وكان لاعب الزوراء السابق ومدرب منتخب الناشئين بكرة القدم قد توفي اليوم الجمعة في مستشفى الخطيب متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ بغداد

تأهل يوفنتوس بصعوبة، لنهائي كأس إيطاليا اليوم الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ضيفه ميلان، في إياب نصف نهائي البطولة، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ستاديوم.

واستفاد يوفنتوس من التعادل (1-1) ذهابًا قبل عدة أشهر،

بغداد اليوم/ بغداد

حول فريق غرناطة اليوم الجمعة (12 حزيران 2020)، تأخره بهدف الى فوز 2-1 على خيتافي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بعد عودته من فترة توقف دامت قرابة الثلاثة أشهر الماضية بسبب انت

بغداد اليوم - متابعة

يستعد يوفنتوس للقاء ميلان مساء اليوم الجمعة، في إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا على ملعب يوفنتوس آرينا بمدينة تورينو الإيطالية.

وعادت كرة القدم الإيطالية من جديد بعد فترة توقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي بوفاة المدرب العراقي علي هادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي بوفاة المدرب العراقي علي هادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).