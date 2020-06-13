أميركا: لإيران نوايا مُشينَة في العراق ونحن الدولة الأولى في مساعدته إنسانياً

2020/06/13 | 01:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قالت المتحدثة باسم #وازرة_الخارجية الأميركية، #مورجان_أورتيغاس في مقابلة متلفزة أجرتها معها محطّة “العربية” السعودية، إن «لـ #إيران نوايا مشينة في #العراق».“أورتيغاس” أكّدت بالقول: «حوارنا مع #بغداد هام للغاية»، في إشارة منها إلى الحوار…

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