تحذير من المساس بالاحتياط النقدي العراقي لدى واشنطن وبيان مشترك يلتزم بخفض القوات الامريكية

2020/06/13 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اتفقت‭ ‬بغداد‭ ‬وواشنطن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬عنها‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬التزامهما‭ ‬بتقليص‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬بالعراق،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بحث‭ ‬فيه‭ ‬المسؤولون‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬العلاقة‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ضمن‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الخميس‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والحوار‭ […]

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