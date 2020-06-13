مَن يضمن حماية الدينار العراقي؟

2020/06/13 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعد‭ ‬انهيار‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬،‭ ‬تأكدت‭ ‬حقيقة‭ ‬تخص‭ ‬هو‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬بلداً‭ ‬غير‭ ‬نفطي‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬احتفاظه‭ ‬بانتاج‭ ‬عال‭ ‬واحتياطي‭ ‬يجيء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ .‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬العسيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬يتخبط‭ ‬ألماً‭ ‬من‭ ‬تداعياتها‭ ‬هي‭ ‬حصيلة‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬السابقة‭ […]

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