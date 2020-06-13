التحقيق‭ ‬الأممي‭:‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني‭ ‬استُخدمت في‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السعودية

2020/06/13 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭:‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تفتقر‭ ‬الى‭ ‬الخبرة‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬معقدة الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬تقرير‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سُلم‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬الصواريخ‭ ‬العابرة‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬هي‭ ‬‮«‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني‮»‬‭ ‬وتتضمن‭ ‬مكونات‭ ‬صُدرت‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬صُنعت‭ ‬في‭ ‬إيران‭. […]

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