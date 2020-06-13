2020/06/13 | 01:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران:الأمم المتحدة تفتقر الى الخبرة لإجراء تحقيقات معقدة الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- طهران – الزمان أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة سُلم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي «من أصل إيراني» وتتضمن مكونات صُدرت إلى إيران أو صُنعت في إيران. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحقيق الأممي:أسلحة من أصل إيراني استُخدمت في الهجمات على السعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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