الجيش الليبي يعلن مقتل قيادي سابق في “جبهة النصرة” جنّدته تركيا للقتال في ليبيا

2020/06/13 | 01:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات المشير “خليفة حفتر” الليبية، عن قتلها قيادي سابق في تنظيم “جبهة النصرة” أثناء قتاله على جبهات مدينة #رست غربي #ليبيا.وقالت قيادة “الجيش الليبي” إن المدعو “سامر الأطرش” المكنى بـ “أبي يعرب الأثري”،…

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