البرازيل: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى أكثر من 418 ألفا

2020/06/13 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الى اكثر من 418 ألفا، بعد تسجيل 909 حالة جديدة.

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