2020/06/13 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي نقد العلوم بمنظور ذرائعيأهميّة التّواصل بين الثّقافات والحضارات ودور البلاغة دراسة ذرائعيّة مستقطعة في كتاب ( البلاغة والتّواصل عبر الثّقافات) للدكتور عماد عبد اللّطيف بقلم الناقدة الذّرائعيّة الدكتورة عبير خالد يحييبداية: أودّ التّعريف بالمنهج الذرائعي الذي سأقدّم به دراستي هذه: المنهج الذرائعي الذي تساءل فيه الكثير من المفكّرين والأخوة النّقاد والباحثين العرب, منهم م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة ذرائعية مستقطعة في كتاب ( البلاغة والتواصل عبر الثقافات) للدكتور عماد عبد اللطيف بقلم الناقدة الذرائعية د. عبير خالد يحيي - عبير خالد يحيي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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