2020/06/13 | 03:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترسل مقاتلات F-35 للشرق الأوسط.. وترجيح بقصف هذه المواقع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 03:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترسل مقاتلات F-35 للشرق الأوسط.. وترجيح بقصف هذه المواقع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترسل مقاتلات F-35 للشرق الأوسط.. وترجيح بقصف هذه المواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).