2020/06/13 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، تسجيل 504 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك تسجل 504 وفيات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك تسجل 504 وفيات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).