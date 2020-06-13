نداء عاجل..من طلبة العراق بمصر

2020/06/13 | 06:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه طلبة عراقيون عالقون في مصر منذ أشهر نداءا عاجلا للحكومة العراقية بسبب جائحة كورونا....

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