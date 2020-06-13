حلم «الحشد»: يوم رفع المهندس راية الشهادة

2020/06/13 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثنائيٌّ هو هذا العام، واستثنائيّةٌ هي الذكرى السادسة لتأسيس «هيئة الحشد الشعبي».نائب رئيس «الهيئة» أبو مهدي المهندس، غائبٌ قسراً.مطار بغداد الدو...

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