2020/06/13 | 07:24 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استثنائيٌّ هو هذا العام، واستثنائيّةٌ هي الذكرى السادسة لتأسيس «هيئة الحشد الشعبي».
نائب رئيس «الهيئة» أبو مهدي المهندس، غائبٌ قسراً.
مطار بغداد الدو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم «الحشد»: يوم رفع المهندس راية الشهادة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نائب رئيس «الهيئة» أبو مهدي المهندس، غائبٌ قسراً.
مطار بغداد الدو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم «الحشد»: يوم رفع المهندس راية الشهادة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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