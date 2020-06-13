تعرف على..تطبيق عراقي ينجح في مكافحة الاخبار المزيفة

2020/06/13 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فريق مركز الاعلام الرقمي DMC في العراق يوم امس الجمعة، ان انتشار الاخبار المزيفة على مختلف المنصات الرقمية يُعد المشكلة الابرز التي تواجه هذه الم...

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