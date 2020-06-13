2020/06/13 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة بعد بضعة أيام، تحل ذكرى 20 للمسيرة الشعبية الاحتجاجية لحوالي 14 ألف مواطن/ة زاكوري/ة لأجل الحق في الصحة.



كانت مسيرة السبت 24 يونيو 2000 التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابة كـ.د.ش، وانخرط في تعبئاتها بأسواق ومراكز وقرى الاقليم نقابة التجار والمهنيين الصغار وجمعية المعطلين وشباب جمعوي مناضل..



تجسيدا لغضب السكان من الانعكاسات الكارثية للوضع الصحي بالإقليم المهمش ضمن المناطق المهملة بالمغرب، جراء عقود من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاكورة: يونيو 2000 – يونيو 2020، دينامية نضالية لمواجهة الكارثة الصحية، بقلم، يوسف الدرعي - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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