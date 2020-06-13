وجهة نظر - محمد أبو قمر

2020/06/13 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر فكرت كثيرا في مسألة وضع قادة الغزوات او الفتوحات الاسلامية في مناهج التعليم لأولادنا، ما الهدف ؟، أو ما هو العائد من ذلك؟؟!! ، وهل كانت معارك هؤلاء القادة تخصنا ، أو تدفع عنّا ضررا ، أو تجلب لنا منافع ؟؟!!!.أعرف أن الأمر فيه حساسية كبيرة ، لكن إلي متي سنظل الحساسية التي تصيب البعض تمنعنا من تناول موضوعات ذات أهمية كبيرة لوعي أبنائنا بتاريخهم وبأنفسهم وبوطنيتهم وبانتمائاتهم الفكرية والثقافية؟ ، ......





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