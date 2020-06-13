لماذا كان النسيئ زياده فى الكفر ؟ - هشام حتاته

2020/06/13 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ-;- يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ-;- زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ-;- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) التوبهاولا : ماهو النسيئلغويا : في معجم المعاني الجامع ( نسا: (فعل)نسَا يَن ......





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