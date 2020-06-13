إصابتان وحرق دار..اعتقال المتسببين بنزاع عشائري في البصرة

2020/06/13 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في البصرة القبض على مفتعلي نزاع عشائري مسلح سجل مساء امس في منطقة تابعة الى قضاء الدير شمال المحافظة، بعد أن اسفر عن إصابة شخصين ...

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