2020/06/13 | 08:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن أنَّه من المؤمل أنْ يشارك بأداء الامتحانات الوزاريَّة النهائيَّة ما يقارب الـ 700 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والإعداديَّة خلال الدور الأول من العام الدراسي الحالي (2019 ــ 2020).وقال مصدر خاص في المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعملُ على تهيئة البيئة المناسبة للطلبة حال إجراء الامتحانات النهائيَّة الوزاريَّة في المرحلتين المنتهيتين المتوسطة والإعداديَّة، منوهاً الى أنه من المؤمل أنْ يشارك بأداء الامتحانات الوزاريَّة النهائيَّة الدور الأول للعام الدراسي (2019 ــ 2020) ما يقارب الـ 700 ألف طالب وطالبة موزعين بواقع (250 ــ 300) ألف طالب في مرحلة الثالث المتوسط و300 ألف طالبٍ في مرحلة السادس الإعدادي، لكون الدخول بالامتحان الوزاري شاملاً لكلا المرحلتين في عموم محافظات البلاد عداً إقليم كردستان".وأضاف أن "الوزارة تعملُ جاهدة على تهيئة الظروف المناسبة لأداء الامتحانات الوزاريَّة خصوصاً بعد تقليل المواد الدراسيَّة لمرحلة الثالث المتوسط الى خمس مواد دراسيَّة فقط، وتقليص الموضوعات المنهجيَّة في المواد الدراسيَّة الى النصف لكل مادة من مواد السادس الإعدادي الإحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: 700 ألف طالب وطالبة سيشاركون في الامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعداديَّة ​) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: 700 ألف طالب وطالبة سيشاركون في الامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعداديَّة ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).