“بي بي سي”: التحالف غير جاد في ملاحقة داعش على الحدود العراقية السورية

2020/06/13 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير نشرته قناة البي بي سي البريطانية، السبت، عن عدم جدية التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في جماية الاهالي من الهجمات الداعشية المتصاعدة، فيما اتهم وجهاء مناطق البوكمال المحاذية للحدود العراقية السورية التحالف بالانشغال في حماية الحقول النفطية فقط.وقالت القناة في تقرير مصور تابعه /المعلومة/ ان “التواجد الداعشي في دير الزور والمناطق […]

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